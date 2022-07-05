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2 часа назад

Новости автомира: с 7 июля АЗС России перестанут заправлять автомобили граждан до полного бака

АвтоКод

На автозаправочных станциях России вводят ограничение на количество отпускаемого топлива. С 7 июля 2022 года автомобилисты не смогут заправлять свои машины до полного бака. Сотрудники АЗС объясняют нововведение, ссылаясь на различные документы, в том числе на распоряжения своих руководителей.

С 7 июля АЗС России перестанут заправлять авто до полного бака
Фото: АвтоКодАвтоКод

Уже сейчас некоторые заправки отказываются заливать бензин «до упора», а в ближайшее время новое правило может приобрести массовый характер из-за возросшего спроса на топливо в связи с поездками в отпуск и на дачи.

Технические эксперты уверяют, что АЗС не нарушают закон, а машинам новое правило будет только на пользу. Заправка полного бака негативно сказывается на системе вентиляции авто, а это в дальнейшем может спровоцировать более серьезные поломки.

Автоновости,
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