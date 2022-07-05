Haval выпустит еще одну "Собаку" - конкурента Seltos и Creta

Haval продолжит развитие линейки Dog, в которой есть "Большая собака" (Dagou в Китае и Dargo в России), готовится к выходу на рынок "Крутая Собака" (Kugou или Cool Dog), которая будет компактнее и, соответственно, дешевле. Будет ещё одна "Собака", информации о которой пока нет совсем, но "шпионы" уже сфотографировали прототип модели.
Автомобиль традиционно оклеен в камуфляжную плёнку, которая, тем не менее, позволяет увидеть различия от существующих серийно моделей. Они заключаются в решётке радиатора, графике фар с центральной секцией светодиодов, но главное - в фонарях с овальной секцией. Задняя дверь открывается наверх, а не в бок, и на ней нет места для крепления запасного колеса. Именно этот факт вкупе с оценкой пропорций кузовных панелей позволяет предполагать, что Haval готовит "Собаку" начального уровня.
Самый большой представитель семейства Dog - Dargo, успевший уже выйти на российский рынок. Это среднеразмерный кроссовер длиной 4620 мм с полноприводными комплектациями. Kugou будет компактнее - 4520 мм, но также имеет возможность оснащения системой подключаемого полного привода. Следующая модель будет ещё меньше: конкурент Kia Seltos, Hyundai Creta и "младшего брата" Haval Jolion, но не с рафинированной внешностью "паркетника", а с чертами настоящего внедорожника.
Как и Dagou и Kugou, новый представитель семейства будет построен на модульной платформе L.E.M.O.N., но предполагаем, что новинка не получит полного привода, по крайней мере, на рынке Китая.
Дата выхода нового кроссовера неизвестна, но его дебют вполне может состояться до конца 2022 года.