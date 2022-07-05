Haval выпустит еще одну "Собаку" - конкурента Seltos и Creta

Haval продолжит развитие линейки Dog, в которой есть "Большая собака" (Dagou в Китае и Dargo в России), готовится к выходу на рынок "Крутая Собака" (Kugou или Cool Dog), которая будет компактнее и, соответственно, дешевле. Будет ещё одна "Собака", информации о которой пока нет совсем, но "шпионы" уже сфотографировали прототип модели.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Автомобиль традиционно оклеен в камуфляжную плёнку, которая, тем не менее, позволяет увидеть различия от существующих серийно моделей. Они заключаются в решётке радиатора, графике фар с центральной секцией светодиодов, но главное - в фонарях с овальной секцией. Задняя дверь открывается наверх, а не в бок, и на ней нет места для крепления запасного колеса. Именно этот факт вкупе с оценкой пропорций кузовных панелей позволяет предполагать, что Haval готовит "Собаку" начального уровня.

Самый большой представитель семейства Dog - Dargo, успевший уже выйти на российский рынок. Это среднеразмерный кроссовер длиной 4620 мм с полноприводными комплектациями. Kugou будет компактнее - 4520 мм, но также имеет возможность оснащения системой подключаемого полного привода. Следующая модель будет ещё меньше: конкурент Kia Seltos, Hyundai Creta и "младшего брата" Haval Jolion, но не с рафинированной внешностью "паркетника", а с чертами настоящего внедорожника.

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Как и Dagou и Kugou, новый представитель семейства будет построен на модульной платформе L.E.M.O.N., но предполагаем, что новинка не получит полного привода, по крайней мере, на рынке Китая.