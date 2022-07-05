Во время «Ле-Мана» у Audi R8 украли руль

История 24 часов «Ле-Мана» знает множество красивых побед и драматичных моментов. Однако в рамках ежегодного культового мероприятия иногда происходят незапланированные события, которые могут подпортить общее впечатление от эффектной гонки. Так произошло и на минувшем марафоне, во время которого у владельца Audi R8 украли рулевое колесо.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Руль у суперкара украли во время заезда Le Mans Classic. После гонки владелец прототипа Audi R8 обнаружил, что в салоне автомобиля отсутствует рулевое колесо.

Хозяин спорткара объявил вознаграждение за возвращение руля. Однако какую сумму мужчина готов потратить на руль, не сообщается.