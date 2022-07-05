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1 час назад

Новости автомира: во время «Ле-Мана» у Audi R8 украли руль

Motor.ru

История 24 часов «Ле-Мана» знает множество красивых побед и драматичных моментов. Однако в рамках ежегодного культового мероприятия иногда происходят незапланированные события, которые могут подпортить общее впечатление от эффектной гонки. Так произошло и на минувшем марафоне, во время которого у владельца Audi R8 украли рулевое колесо.

Во время «Ле-Мана» у Audi R8 украли руль
Фото: Motor.ruMotor.ru

Руль у суперкара украли во время заезда Le Mans Classic. После гонки владелец прототипа Audi R8 обнаружил, что в салоне автомобиля отсутствует рулевое колесо.

Хозяин спорткара объявил вознаграждение за возвращение руля. Однако какую сумму мужчина готов потратить на руль, не сообщается.

В начале июня жертвой ограбления стал знаменитый американский актёр Оуэн Уилсон. У мужчины ночью украли все колёса с Tesla, припаркованной возле дома.

Автоновости,Audi R8,Audi,Tesla,Оуэн Уилсон,
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