Volvo сообщила, что не уходит из России

Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с российского рынка, однако в течение года сократит часть персонала. Об этом сообщает Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Адаптация деятельности будет означать сокращение части персонала в течение этого года», — говорится в сообщении Volvo Group.

28 февраля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что шведский производитель автомобилей Volvo приостановил производство и продажи автомобилей в России. Российский офис компании уведомил о сохранении рабочих мест и выплат зарплат сотрудникам, а также о соблюдении обязательств по гарантийному обслуживанию автомобилей.