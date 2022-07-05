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1 час назад

Новости автомира: Volvo сообщила, что не уходит из России

Газета.Ru

Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с российского рынка, однако в течение года сократит часть персонала. Об этом сообщает Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Volvo сообщила, что не уходит из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Адаптация деятельности будет означать сокращение части персонала в течение этого года», — говорится в сообщении Volvo Group.

28 февраля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что шведский производитель автомобилей Volvo приостановил производство и продажи автомобилей в России. Российский офис компании уведомил о сохранении рабочих мест и выплат зарплат сотрудникам, а также о соблюдении обязательств по гарантийному обслуживанию автомобилей.

Ранее стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила привлечь к уголовной ответственности крупнейшие иностранные грузовые автоконцерны — Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco — а также взять под контроль комплекты запчастей к автомобилям этих марок, которые находятся в России.

Автоновости,Volvo,
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