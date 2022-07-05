СМИ: Volkswagen ликвидирует завод в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen намерена в течение недели объявить о ликвидации завода в Нижнем Новгороде из-за антироссийских санкций. Об этом пишет «Газета.ру».
«Сегодня или завтра концерн Volkswagen объявит о ликвидации площадки в Нижнем Новгороде. Официальная причина – это сокращение поставок автокомпонентов на территорию РФ, а также блокировка логистических поставок, это такая формулировка», – сообщил источник.
В Нижнем Новгороде концерн производил автомобили Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia, Volkswagen Taos. Проектная мощность предприятия – 132 тыс. автомобилей в год. В апреле 2021 года компания приостановила деятельность на заводе из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что руководство концерна предложило сотрудникам завода уволиться по собственному желанию. Предполагалось, что те, кто согласится расторгнуть трудовой договор до 17 июня получат 6 окладов. При этом сотрудники смогут пользоваться услугами ДМС до конца года. Добровольно расторгнуть договоры предложено более 200 рабочим.