Volkswagen решил ликвидировать завод в Нижнем Новгороде

Volkswagen официально подтвердил закрытие собственной сборочной площадки в Нижнем Новгороде. Конвейеру, где собирали Фольксвагены и Шкоды, в «Группе ГАЗ» пообещали «альтернативную загрузку».

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На мощностях завода «Группы ГАЗ» филиала Volkswagen Group Rus собирались Volkswagen Taos и модели Skoda — Kodiaq, Karoq и Octavia. Предприятие встало в начале весны, как и завод в Калуге, где налажено производство Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid.

В конце мая Группа ГАЗ была включена в санкционный список Минфина США. В результате фирмы, сотрудничающие с российской компанией, оказались под угрозой вторичных санкций. Таким образом, возобновление производства летом, которое предрекали инсайдеры, превратилось в нереалистичный сценарий.