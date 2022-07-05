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18 минут назад

Новости автомира: Volkswagen решил ликвидировать завод в Нижнем Новгороде

Motor.ru

Volkswagen официально подтвердил закрытие собственной сборочной площадки в Нижнем Новгороде. Конвейеру, где собирали Фольксвагены и Шкоды, в «Группе ГАЗ» пообещали «альтернативную загрузку».

Volkswagen решил ликвидировать завод в Нижнем Новгороде
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

На мощностях завода «Группы ГАЗ» филиала Volkswagen Group Rus собирались Volkswagen Taos и модели Skoda — Kodiaq, Karoq и Octavia. Предприятие встало в начале весны, как и завод в Калуге, где налажено производство Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid.

В конце мая Группа ГАЗ была включена в санкционный список Минфина США. В результате фирмы, сотрудничающие с российской компанией, оказались под угрозой вторичных санкций. Таким образом, возобновление производства летом, которое предрекали инсайдеры, превратилось в нереалистичный сценарий.

Volkswagen отреагировал на санкции против ГАЗа сокращением штата нижегородского завода. В начале июня один из профсоюзов сообщил, что немецкая фирма предлагает сотрудникам добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. Ушедшие до 17 июня могли получить шесть окладов, а до 29 июня — только пять. В офисе Volkswagen добавили, что сотрудникам также положена финансовая компенсация и медстраховка до конца года.

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