Volkswagen решил ликвидировать завод в Нижнем Новгороде

Volkswagen официально подтвердил закрытие собственной сборочной площадки в Нижнем Новгороде. Конвейеру, где собирали Фольксвагены и Шкоды, в «Группе ГАЗ» пообещали «альтернативную загрузку».
На мощностях завода «Группы ГАЗ» филиала Volkswagen Group Rus собирались Volkswagen Taos и модели Skoda — Kodiaq, Karoq и Octavia. Предприятие встало в начале весны, как и завод в Калуге, где налажено производство Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid.
В конце мая Группа ГАЗ была включена в санкционный список Минфина США. В результате фирмы, сотрудничающие с российской компанией, оказались под угрозой вторичных санкций. Таким образом, возобновление производства летом, которое предрекали инсайдеры, превратилось в нереалистичный сценарий.
Volkswagen отреагировал на санкции против ГАЗа сокращением штата нижегородского завода. В начале июня один из профсоюзов сообщил, что немецкая фирма предлагает сотрудникам добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. Ушедшие до 17 июня могли получить шесть окладов, а до 29 июня — только пять. В офисе Volkswagen добавили, что сотрудникам также положена финансовая компенсация и медстраховка до конца года.