В «Группе ГАЗ» ответили на слухи о ликвидации завода Volkswagen

В «Группе ГАЗ», которой принадлежит производственная площадка, где собирались автомобили Volkswagen и Skoda, опровергли информацию о ликвидации завода в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Газета.ру».

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Как уточнили в пресс-службе компании «Группа ГАЗ», после прекращения работы Volkswagen данная производственная площадка будет загружена другими проектами.

«Эта производственная площадка принадлежит ГАЗу, и ГАЗ не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время завод не работает, однако, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и необходимые соцгарантии.

Ранее сообщалось, что концерн Volkswagen в течение недели объявит о ликвидации завода в Нижнем Новгороде. Причиной такого решения стали антироссийские санкции. А именно сокращение поставок автокомпонентов на территорию России и блокировка логистических поставок.