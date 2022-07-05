В «Группе ГАЗ» ответили на слухи о ликвидации завода Volkswagen

В «Группе ГАЗ», которой принадлежит производственная площадка, где собирались автомобили Volkswagen и Skoda, опровергли информацию о ликвидации завода в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Газета.ру».
Как уточнили в пресс-службе компании «Группа ГАЗ», после прекращения работы Volkswagen данная производственная площадка будет загружена другими проектами.
«Эта производственная площадка принадлежит ГАЗу, и ГАЗ не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей», — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время завод не работает, однако, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и необходимые соцгарантии.
Ранее сообщалось, что концерн Volkswagen в течение недели объявит о ликвидации завода в Нижнем Новгороде. Причиной такого решения стали антироссийские санкции. А именно сокращение поставок автокомпонентов на территорию России и блокировка логистических поставок.
На заводе производились автомобили Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia, Volkswagen Taos. Проектная мощность предприятия – 132 тыс. автомобилей в год. В апреле 2021 года компания приостановила деятельность на заводе из-за ситуации на Украине.