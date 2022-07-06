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1 час назад

Новости автомира: описано будущее Volkswagen в России

Lenta.ruиещё 16

Вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин предположил, что ликвидация Volkswagen обособленного подразделение на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде может быть началом ухода компании из России. Возможное будущее автоконцерна в стране он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Описано будущее Volkswagen в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что компания Volkswagen прекращает производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович объяснила такое решение высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать срок возобновления производства. Поэтому «Фольксваген Груп Рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде.

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«Если кратко, мы про площадку в Нижнем можем смело забыть. Ее закрывают не только в виде подразделения и офиса, а на самом деле полностью. Этот процесс уже идет, он давно запущен. Поэтому выпуска более не планируется», — предположил Шапарин.

По его мнению, площадкой в Нижнем Новгороде процесс не закончится.

«Думаю, второй будет их основной завод в Калуге, потому что там производились самые ходовые и популярные модели, но, к глубокому сожалению, и они в ближайшем будущем закончатся на российском рынке», — высказался вице-президент НАС.

9 июня стало известно, что Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение месяца добровольно уволиться. В качестве компенсации автопроизводитель пообещал двум сотням работников контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ выплатить шесть окладов в случае подачи заявления до 17 июня, и пять окладов — до 29 июня.

Площадка находится в простое с марта. В свою очередь, «Группа ГАЗ» в комментарии «Ленте.ру» указала, что стремится обеспечить альтернативную загрузку мощностей принадлежащей ей площадки.

«Сейчас на данном производстве сохраняется режим простоя, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и все соцгарантии. Также стоит отметить, что основные конвейеры Горьковского автозавода по выпуску техники марки ГАЗ продолжают работать в обычном режиме, по графику полной рабочей недели», — отмечается в сообщении.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,Антон Шапарин,Группа ГАЗ,
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