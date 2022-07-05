Mazda рассказала о новом дизеле с расходом 4,9 литра

Компания Mazda опубликовала технические характеристики нового дизеля e-Skyactive-D объёмом 3.3 литра и рассказала, для каких моделей он предназначен.

Фото: Mazda Mazda

Дебютной моделью для e-Skyactive-D стал плагин-гибридный кроссовер CX-60 PHEV. Двигатель имеет рядную шестицилиндровую компоновку, рабочий объём составляет 3,3 литра. Для заднеприводных конфигураций отдача равна 200 л.с., для версий с полным приводом - 254 л.с.

Mazda

В компании отметили, что e-Skyactive-D является одним из самых экологичных дизельных двигателей в мире, у которого есть "запас прочности" под введение новых стандартов в будущем. Экологичности способствует 48-вольтная система Mazda M Hybrid Boost и "инновационная усовершенствованная технология сгорания" - DCPCI (система воспламенения от сжатия с предварительным смешиванием и регулируемым распределением).

В 200-сильном варианте расход топлива по циклу WLTP составляет 4,9 литра на 100 км пробега, а уровень выбросов - 127 гр/км. Для более мощной версии расход не уточнили, количество выбросов - 137 гр/км.

Также в Mazda подчеркнули, что новый дизель по весу сопоставим с дизельной "четвёркой" Skyactive-D 2,2 литра, поэтому разница в балансе управления за счёт увеличенного объёма отсутствует, а уровень вибраций и вовсе ниже.

Mazda

В будущем к новому e-Slyactive-D присоединится бензиновая рядная "шестёрка" нового поколения.

Продажи Mazda CX-60 с новой силовой установкой начнутся в январе 2023 года. Также в следующем году на рынок выйдет трёхрядный кроссовер Mazda CX-80.