Права для самоката: в Казахстане нашли решение надоевшей проблемы

В Казахстане принят новый стандарт, который вписал в законодательную рамку электросамокаты. В нём дано толкование понятию «электросамокат», введено разделение на разные типы, ограничена максимальная скорость транспортного средства и запрещено отключение ограничителя скорости. Для управления быстроходными самокатами теперь будут нужны водительские права. Российская ГИБДД ранее предлагала ввести ту же меру.

С 1 июля 2022 года в Республике Казахстан вступил в силу стандарт СТ РК 3769-2022, вписавший в законодательные рамки электросамокаты. Тем самым казахские законодатели исключили правовой вакуум, окружавший эти транспортные средства: теперь в правилах дорожного движения и в Кодексе об административных правонарушениях можно будет ввести отдельные пункты, касающиеся электросамокатов.

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В стандарте, во-первых, дано толкование понятию «электросамокат»: к ним относятся «электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч».

Это означает, что более скоростные самокаты подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» — и с точки зрения закона являются мототранспортными средствами. Причём для управления самокатами с максимальной скоростью выше 50 километров в час нужны водительские права категории А1, как на мопед.

Выбранные формулировки заставляют предположить, что самокаты с седлом тоже считаются мототранспортными средствами. А вот моноколёса новый документ игнорирует.

В стандарте указаны вот такие технические требования к электросамокатам: • Оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока. • Должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления. • Ограничены максимальной скоростью не более 25 км/ч. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме — не более 6 км/ч.

Причём отдельно указан запрет на доработку электросамокатов для увеличения максимальной скорости: нельзя увеличивать мощность моторов или снимать ограничитель скорости.

Под запретом перевозка дополнительных пассажиров, буксировка других транспортных средств (будь то другой самокат или прицеп), перевозка грузов.

До введения этого стандарта обозначить электросамокаты в ПДД или Административном кодексе было невозможно. Журналисты сайта Kolesa.kz предполагают, что поправки в эти документы — на ближайшей очереди у законодателей.

В России электросамокаты и другая подобная техника находятся в двусмысленном положении. С одной стороны, в законодательстве они нигде не фигурируют — и транспортными средствами не считаются. С другой стороны, в этом году Верховный суд РФ в ходе рассмотрения одного из дел подтвердил выводы автотехнической судебной экспертизы, признавшей электросамокат «механическим транспортным средством».

Попытки скорректировать законодательство предпринимались. Так, осенью 2021 года Минтранс и МВД разработали поправки в ПДД, в которых вводится понятие «средств индивидуальной мобильности» — как электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Кроме того, в ГИБДД предлагали запретить ездить на самокатах при отсутствии водительских прав категории А или М.