120-сильную Niva Legend проверят жестким ралли

Первый этап "Шёлкового пути" стартует 7 июля 2022 года в Астрахани, а заключительный этап состоится 16 июля в Москве. Всего за ралли-рейд гонщикам на вазовском внедорожнике предстоит преодолеть 4,5 тысячи километров.

Фото: Ренат Закиев/РГ Ренат Закиев/РГ

Niva Legend подготовлена в соответствии с регламентом класса Т2, в котором выступают серийный автомобили, оснащённые каркасом и дополнительными системами безопасности, с ограниченными изменениями систем и деталей силовой установки, а также перекомпонованными пружинами и амортизаторами.

Внедорожник для ралли-рейда оснащается двигателем 1,8 литра мощностью 120 л.с. и 5-ступенчатой МКП с доработками Lada Sport. Пружины и амортизаторы - от компаний Eibach и Ohlins. Объём топливного бака увеличен до 140 литров.

Дебют рейдового Lada Niva Legend состоялся в рамках "Симбирского тракта", прошедшего в июне в Ульяновской области. Пилоты Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк стали там победителями.