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1 час назад

Новости автомира: Lada Niva Legend с мотором 120 л.с. проверят жестким ралли

Российская Газета

Первый этап "Шёлкового пути" стартует 7 июля 2022 года в Астрахани, а заключительный этап состоится 16 июля в Москве. Всего за ралли-рейд гонщикам на вазовском внедорожнике предстоит преодолеть 4,5 тысячи километров.

120-сильную Niva Legend проверят жестким ралли
Фото: Ренат Закиев/РГРенат Закиев/РГ

Niva Legend подготовлена в соответствии с регламентом класса Т2, в котором выступают серийный автомобили, оснащённые каркасом и дополнительными системами безопасности, с ограниченными изменениями систем и деталей силовой установки, а также перекомпонованными пружинами и амортизаторами.

Внедорожник для ралли-рейда оснащается двигателем 1,8 литра мощностью 120 л.с. и 5-ступенчатой МКП с доработками Lada Sport. Пружины и амортизаторы - от компаний Eibach и Ohlins. Объём топливного бака увеличен до 140 литров.

Дебют рейдового Lada Niva Legend состоялся в рамках "Симбирского тракта", прошедшего в июне в Ульяновской области. Пилоты Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк стали там победителями.

В начале 2022 года несколько иностранных экипажей на Lada Niva Legend принимали участие в "Дакаре", два из них добрались до финиша, преодолев всю дистанцию ралли-рейда.

Автоновости,Lada,Дмитрий Воронов,
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