Глава "Автоваза" рассказал о будущем Lada Niva

"Порядка 95%", - ответил он на вопрос об импортозамещении автомобиля Niva. "Это одна из самых высоколокализованных производимых в нашей стране моделей. И, во-первых, этот уровень сохранится, а во вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке", - добавил Соколов.