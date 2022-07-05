Глава "Автоваза" рассказал о будущем Lada Niva

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Обновленная модель Lada Niva будет импортозамещена на 95%, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах международной выставки "Иннопром".
"Порядка 95%", - ответил он на вопрос об импортозамещении автомобиля Niva. "Это одна из самых высоколокализованных производимых в нашей стране моделей. И, во-первых, этот уровень сохранится, а во вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке", - добавил Соколов.
По его словам, производство автомобиля Niva Legend будет запущено в течение 10 дней, а Niva Travel - в августе. К концу лета ожидается, что "Автоваз" будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022.
Главная тема выставки "Иннопром" в 2022 году - "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям", страной-партнером стал Казахстан. На мероприятии представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений. Выставка проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.