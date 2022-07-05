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42 минуты назад

Новости автомира: Посмотрите на 220-сильный Logan за 2,3 миллиона рублей

Motor.ru

В Румынии на продажу выставили гоночный Dacia Logan, построенный на базе седана предыдущего, второго поколения. Автомобиль оснащен 220-сильным двигателем, «секвенталкой» Sadev, регулируемыми амортизаторами, кастомным обвесом из стеклопластика. Стоит такая машина 35 тысяч евро (что соответствует 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). При этом цены на обычный Logan в Европе стартуют с отметки 13 400 евро (870 тысяч рублей).

Фото дня: Logan на 220 сил на 2,3 млн
Фото: Motor.ruMotor.ru

Гоночный Logan весит чуть больше тонны (1050 килограммов) и оснащен двухлитровым двигателем Renault. Агрегат механически близок к «атмосфернику» от Sandero RS, но форсирован до 220 лошадиных сил (было 145 л.с.). Как и подобает трековой машине, кузов здесь сделан из стеклопластика, а вместо обычных стекол используется плексиглас.

Motor.ru
Motor.ru

Машине достались расширенные крылья, новый передний бампер с массивным сплиттером и внушительного вида диффузор. Все элементы обвеса, по сути, кастомные, поэтому вместе с самим автомобилем покупатель получит пресс-формы для их изготовления. Также ему достанутся два комплекта 17-дюймовых колес, «обутые» в шины Michelin и Avon.

Motor.ru
Motor.ru

Для полноты картины на машине стоит блок управления двигателем Syvecs S7i и шестиступенчатая секвентальная коробка передач Sadev. Подвеска собрана на компонентах BC Racing с регулируемыми амортизаторами INTRAX. Тормоза — от Ksport и AP Racing.

Motor.ru

Спартанский салон «Логана» оборудован каркасом безопасности, двумя креслами-ковшами OMP, «ручником» в гоночном стиле, рулем Momo и системой пожаротушения.

Седан оценили в 35 000 евро (2,3 миллиона рублей), тогда как обычный Logan, но уже в новом кузове, «начинается» с 13 400 евро (870 тысяч рублей).

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