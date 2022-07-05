Импортозамещение забуксовало из-за стройки за 4 млрд рублей

На территории НАМИ в Московской области планируется построить масштабный дизайн-центр автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем, а также лабораторно-испытательную базу. Как заметил портал Drom, проект по импортозамещению западных комплектующих застопорился: выбранные подрядчики уклоняются от заключения контракта. Из-за этого не может начаться стройка стоимостью четыре миллиарда рублей, 3,68 миллиарда из которых — бюджетные.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Впервые о проекте заговорили еще весной прошлого года, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ № 378. Оно подразумевает инвестиции из госбюджета в строительство унитарных предприятий, подведомственных Минпромторгу.

Видео дня

Планировалась постройка зданий трех ФГУПов, включая НАМИ, причем средства из бюджета должны были стать основным вложением. Общая цена проекта превышает четыре миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы разработать целых четыре перспективные платформы для Lada — одна, по оценкам АвтоВАЗа, обойдется в миллиард.

Стройка должна начаться в 2022 году, а завершиться в 2023-м. В конце мая на сайте госзакупок появилась первая заявка на строительство комплекса натурных испытаний «Динамическая платформа» на территории НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» в Московской области. Несмотря на цену в 1,337 миллиарда рублей, участников зарегистрировалось всего двое. Победитель — ООО

«Рестстройпроект» — 1 июля был признан «уклонившимся от заключения контракта», так как не предоставил документа, «подтверждающего предоставление обеспечения контракта».

Та же судьба ждала вторую заявку на 886,4 миллиона рублей за постройку лабораторно-исследовательского здания. Вновь участников оказалось двое, а выигравший ООО «Химресурс» 1 июля «уклонился». Третья заявка на 139,7 миллиона рублей появилась в конце июня. За эти деньги требуется возвести здание центрального пункта управления дизайн-центра. Победитель пока не был объявлен, но не исключено, что и с ним история повторится.