Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
32 минуты назад

Новости автомира: Импортозамещение автокомпонентов забуксовало из-за стройки за 4 млрд рублей

Motor.ru

На территории НАМИ в Московской области планируется построить масштабный дизайн-центр автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем, а также лабораторно-испытательную базу. Как заметил портал Drom, проект по импортозамещению западных комплектующих застопорился: выбранные подрядчики уклоняются от заключения контракта. Из-за этого не может начаться стройка стоимостью четыре миллиарда рублей, 3,68 миллиарда из которых — бюджетные.

Импортозамещение забуксовало из-за стройки за 4 млрд рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Впервые о проекте заговорили еще весной прошлого года, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ № 378. Оно подразумевает инвестиции из госбюджета в строительство унитарных предприятий, подведомственных Минпромторгу.

Видео дня

Планировалась постройка зданий трех ФГУПов, включая НАМИ, причем средства из бюджета должны были стать основным вложением. Общая цена проекта превышает четыре миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы разработать целых четыре перспективные платформы для Lada — одна, по оценкам АвтоВАЗа, обойдется в миллиард.

Стройка должна начаться в 2022 году, а завершиться в 2023-м. В конце мая на сайте госзакупок появилась первая заявка на строительство комплекса натурных испытаний «Динамическая платформа» на территории НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» в Московской области. Несмотря на цену в 1,337 миллиарда рублей, участников зарегистрировалось всего двое. Победитель — ООО

«Рестстройпроект» — 1 июля был признан «уклонившимся от заключения контракта», так как не предоставил документа, «подтверждающего предоставление обеспечения контракта».

Та же судьба ждала вторую заявку на 886,4 миллиона рублей за постройку лабораторно-исследовательского здания. Вновь участников оказалось двое, а выигравший ООО «Химресурс» 1 июля «уклонился». Третья заявка на 139,7 миллиона рублей появилась в конце июня. За эти деньги требуется возвести здание центрального пункта управления дизайн-центра. Победитель пока не был объявлен, но не исключено, что и с ним история повторится.

В конце мая правительство выделило 30 миллиардов рублей на поддержку производителей автосборочных компонентов. Средства должны помочь «динамично воспроизводить» необходимые для детали, которых автопром лишился на фоне санкций. Также производителей обещали обеспечить унифицированными электронными компонентами, сделанными в России — поставки ожидались до конца года.

Автоновости,Lada,Михаил Мишустин,Минпромторг,Автоваз,Правительство РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители