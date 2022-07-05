Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
49 минут назад

Новости автомира: в России назвали самые часто отзываемые в ремонт автомобили

Motor.ru

Росстандарт совместно со специалистами аналитического агенства «ПромРейтинг» составили рейтинг автомобильных компаний, которые чаще других объявляли об отзывных кампаниях в России за последние полгода. Большая часть проблем автопроизводителей касалась систем безопасности. Однако специалисты отправляли на ремонт транспортные средства с незначительными дефектами.

В России назвали самые часто отзываемые в ремонт автомобили
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В лидерах антирейтинга оказалась компания Volkswagen, которая в 2022 году отозвала в России 75 396 экземпляров Polo.

На втором месте после Фольксвагена находится Mazda, которая в нынешнем году отозвала 19 795 машин. В их число вошли модели Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9 и MX-5.

Замкнул тройку «победителей» концерн General Motors, который отозвал 11 158 Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe.

Далее в рейтинге расположились бренды Audi и Skoda с 2486 и 1824 отзывами соответственно. Если немецкая марка отправила в ремонт практически весь модельный ряд, то у чешской компании отзыв коснулся кроссовера Kodiaq.

Наибольшее количество дефектов у всех автопроизводителей связаны с системами безопасности. Неисправные ремни и подушки обнаружили у Mercedes-Benz, BMW, Cadillac и Chevrolet, а у Peugeot выявили проблему со ступицами задних колес, которые не были затянуты до конца. Самая безобидная неисправность оказалась у Skoda, автомобили которой направили в сервис из-за табличек с неверным номером ОТТС.

В рейтинг попала и Lada, которая заняла 10 место по числу отзывов. В ремонт были отправлены 593 внедорожника Niva Travel из-за неправильно установленной клеммы, которая могла соприкасаться с защитным кожухом.

В середине июня компания Ford объявилаоб отзыве 3,3 миллиона автомобилей из-за дефектной автоматической коробки передач. Из-за неисправности машины могли скатиться с наклонной поверхности.

Автоновости,Cadillac Escalade,Chevrolet Tahoe,Cadillac,Mazda,Skoda,Chevrolet,BMW,Audi,Volkswagen,Peugeot,Mercedes-Benz,Lada,Росстандарт,VolksWagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители