В России назвали самые часто отзываемые в ремонт автомобили

Росстандарт совместно со специалистами аналитического агенства «ПромРейтинг» составили рейтинг автомобильных компаний, которые чаще других объявляли об отзывных кампаниях в России за последние полгода. Большая часть проблем автопроизводителей касалась систем безопасности. Однако специалисты отправляли на ремонт транспортные средства с незначительными дефектами.

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В лидерах антирейтинга оказалась компания Volkswagen, которая в 2022 году отозвала в России 75 396 экземпляров Polo.

На втором месте после Фольксвагена находится Mazda, которая в нынешнем году отозвала 19 795 машин. В их число вошли модели Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9 и MX-5.

Замкнул тройку «победителей» концерн General Motors, который отозвал 11 158 Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe.

Далее в рейтинге расположились бренды Audi и Skoda с 2486 и 1824 отзывами соответственно. Если немецкая марка отправила в ремонт практически весь модельный ряд, то у чешской компании отзыв коснулся кроссовера Kodiaq.

Наибольшее количество дефектов у всех автопроизводителей связаны с системами безопасности. Неисправные ремни и подушки обнаружили у Mercedes-Benz, BMW, Cadillac и Chevrolet, а у Peugeot выявили проблему со ступицами задних колес, которые не были затянуты до конца. Самая безобидная неисправность оказалась у Skoda, автомобили которой направили в сервис из-за табличек с неверным номером ОТТС.

В рейтинг попала и Lada, которая заняла 10 место по числу отзывов. В ремонт были отправлены 593 внедорожника Niva Travel из-за неправильно установленной клеммы, которая могла соприкасаться с защитным кожухом.