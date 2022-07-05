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1 час назад

Новости автомира: выплату по ОСАГО после ДТП можно будет получить онлайн

Motor.ru

Регулятор системы обязательного автострахования — Центробанк — объявил о подготовке к внедрению новой системы урегулирования страховых случаев по ОСАГО. Уже через несколько лет водители смогут получать компенсацию от страховой онлайн без посещения офиса компании. Осмотр автомобиля также планируют перевести в дистанционный формат. По заявлению регулятора, система должна заработать уже в 2025 году, причём с самого начала года — с 1 января.

Выплату по ОСАГО после ДТП можно будет получить онлайн
Фото: motor.rumotor.ru

Законопроект разрабатывали при непосредственном участии Банка России, и он уже успешно прошёл два чтения в Госдуме. С 1 января 2025 года все участники рынка ОСАГО в обязательном порядке должны внедрить возможность дистанционной компенсации убытков.

При этом у многих компаний такая система может заработать и раньше — регулятор не запрещает в добровольном порядке внедрить дистанционный формат в любой момент. По новой схеме предусмотрен даже дистанционный осмотр автомобиля, но при условии, что владелец сможет снять качественные фотографии и видео повреждений. Однако в таком случае для получения выплаты потребуется одобрение страховой компании.

В начале июля стало известно о том, что в России в дистанционный формат перенесут ещё одну востребованную услугу — постановку автомобиля на учёт. Кроме того, до конца текущего 2022 года российские водители смогут перевести в цифровой формат свои права и свидетельства о регистрации машин.

Автоновости,Банк России,Госдума,
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