Выплату по ОСАГО после ДТП можно будет получить онлайн

Регулятор системы обязательного автострахования — Центробанк — объявил о подготовке к внедрению новой системы урегулирования страховых случаев по ОСАГО. Уже через несколько лет водители смогут получать компенсацию от страховой онлайн без посещения офиса компании. Осмотр автомобиля также планируют перевести в дистанционный формат. По заявлению регулятора, система должна заработать уже в 2025 году, причём с самого начала года — с 1 января.

Фото: motor.ru motor.ru

Законопроект разрабатывали при непосредственном участии Банка России, и он уже успешно прошёл два чтения в Госдуме. С 1 января 2025 года все участники рынка ОСАГО в обязательном порядке должны внедрить возможность дистанционной компенсации убытков.

При этом у многих компаний такая система может заработать и раньше — регулятор не запрещает в добровольном порядке внедрить дистанционный формат в любой момент. По новой схеме предусмотрен даже дистанционный осмотр автомобиля, но при условии, что владелец сможет снять качественные фотографии и видео повреждений. Однако в таком случае для получения выплаты потребуется одобрение страховой компании.