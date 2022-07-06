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4 часа назад

Новости автомира: на тестах заметили обновленный кроссовер BMW X6 M

ПроКроссовер.ру

Автомобильные шпионы с камерами выследили обновленный BMW X6 M, одетый в минимальный предсерийный камуфляж. Похоже, новизна сведется к переработанному переду.

На тестах заметили обновленный кроссовер BMW X6 M
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

По сравнению с версией до фейслифтинга, показанной на фото, новинка может похвастаться более тонкими фарами и измененной формой воздухозаборников в переднем бампере. Решетка радиатора с двумя ноздрями не выглядит больше или меньше, но колеса новые.

ПроКроссовер.ру

Внутри мы ожидаем, что на центральной консоли будет двойной дисплей, аналогичный тому, что используется в последних 3-й и 7-й сериях. Гамма двигателей вряд ли изменится, оставаясь в обычном диапазоне 600–625 л.с.

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