На тестах заметили обновленный кроссовер BMW X6 M

Автомобильные шпионы с камерами выследили обновленный BMW X6 M, одетый в минимальный предсерийный камуфляж. Похоже, новизна сведется к переработанному переду.
По сравнению с версией до фейслифтинга, показанной на фото, новинка может похвастаться более тонкими фарами и измененной формой воздухозаборников в переднем бампере. Решетка радиатора с двумя ноздрями не выглядит больше или меньше, но колеса новые.
Внутри мы ожидаем, что на центральной консоли будет двойной дисплей, аналогичный тому, что используется в последних 3-й и 7-й сериях. Гамма двигателей вряд ли изменится, оставаясь в обычном диапазоне 600–625 л.с.