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15 минут назад

Новости автомира: General Motors не продала 95 тыс. автомобилей из-за нехватки запчастей

ПроКроссовер.ру

Автомобильная промышленность сталкивается с многими проблемами, но самой большой по-прежнему остается производство достаточного количества автомобилей. General Motors заявила, что ее поставки новых автомобилей в США во втором квартале снизились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Препятствием по-прежнему остается неспособность получить достаточное количеств чипов для автомобилей.

GM не продала 95 тыс. авто из-за нехватки запчастей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Большинство автопроизводителей не поддерживают прямых деловых отношений с производителями чипов. Только недавно они начали выбирать напрямую из элитного числа разработчиков полупроводников, таких как Nvidia, AMD и Qualcomm. Но даже в этом случае речь идет в основном о дорогих высокопроизводительных процессорах, которые могли бы управлять информационно-развлекательным дисплеем автомобиля или управлять им, а не о массовых микросхемах стоимостью в один доллар, которые были причиной дефицита.

GM продала 582 401 легковушек и легких грузовиков с апреля по июнь по сравнению с 688 236 годом ранее. GM отметила, что на ее заводах было произведено 95 000 автомобилей без определенных электрических компонентов, которых не хватало из-за нехватки микросхем.

Автоновости,Qualcomm,General Motors,
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