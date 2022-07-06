GM не продала 95 тыс. авто из-за нехватки запчастей

Автомобильная промышленность сталкивается с многими проблемами, но самой большой по-прежнему остается производство достаточного количества автомобилей. General Motors заявила, что ее поставки новых автомобилей в США во втором квартале снизились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Препятствием по-прежнему остается неспособность получить достаточное количеств чипов для автомобилей.

Большинство автопроизводителей не поддерживают прямых деловых отношений с производителями чипов. Только недавно они начали выбирать напрямую из элитного числа разработчиков полупроводников, таких как Nvidia, AMD и Qualcomm. Но даже в этом случае речь идет в основном о дорогих высокопроизводительных процессорах, которые могли бы управлять информационно-развлекательным дисплеем автомобиля или управлять им, а не о массовых микросхемах стоимостью в один доллар, которые были причиной дефицита.