Toyota представит Crown шестнадцатого поколения

Японская компания Toyota 15 июля представит модель Crown шестнадцатого поколения. Об этом сообщает «Дром».
Отмечается, что вместо классического седана бизнес-класса это имя получит «седан с мотивами кроссовера». Автомобиль создан на платформе TNGA-L, которая используется и для Crown нынешнего поколения. Длина, ширина и высота нового Crown составляют 4930, 1840 и 1540 мм соответственно, колесная база — 2850 мм. Ожидается, что новинка получит гибридную систему, состоящую из 2,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.
Ожидается, что новая Toyota Crown станет глобальной моделью и будет экспортироваться в США.
Нынешнее поколение Crown выпускается с 2018 года. Седан доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. а также двумя гибридными силовыми установками с отдачей 226 и 359 л.с. Привод — задний или полный.