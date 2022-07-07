Toyota представит Crown шестнадцатого поколения

Отмечается, что вместо классического седана бизнес-класса это имя получит «седан с мотивами кроссовера». Автомобиль создан на платформе TNGA-L, которая используется и для Crown нынешнего поколения. Длина, ширина и высота нового Crown составляют 4930, 1840 и 1540 мм соответственно, колесная база — 2850 мм. Ожидается, что новинка получит гибридную систему, состоящую из 2,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.