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46 минут назад

Новости автомира: в ЦБ заявили о навязывании страховщиками «допов» при продаже ОСАГО

Елена Прошина

Центробанк заявил об увеличении жалоб от российских автовладельцев на навязывание дополнительных полисов при продаже ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

В ЦБ заявили о навязывании страховщиками «допов» при продаже ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего клиентам предлагают купить пакетный продукт, в который также входят полис от несчастных случаев и болезней, КАСКО или другие страховки. Есть случаи, когда клиенту проставляют автоматическое согласие на покупку дополнительной страховки при оформлении электронного ОСАГО. Такое навязывание наиболее распространено при личном посещении офисов страховщиков.

По мнению экспертов, навязывание дополнительных страховок связано с повышением убыточности полисов обязательной автогражданки на фоне подорожания запчастей и проблем с логистикой.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что увеличение числа случаев навязывания допзащиты связано с ростом убыточности по ОСАГО. По его мнению, проблему поможет решить расширение тарифного коридора.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, позволяющий автовладельцам урегулировать страховые случаи по ОСАГО в дистанционном формате через электронный документооборот. Внедрить новую систему планируется с 1 января 2025 года. Законопроект разработан при участии специалистов Банка России.

Автоновости,Банк России,Госдума,
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