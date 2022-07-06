В ЦБ заявили о навязывании страховщиками «допов» при продаже ОСАГО

Центробанк заявил об увеличении жалоб от российских автовладельцев на навязывание дополнительных полисов при продаже ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

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Чаще всего клиентам предлагают купить пакетный продукт, в который также входят полис от несчастных случаев и болезней, КАСКО или другие страховки. Есть случаи, когда клиенту проставляют автоматическое согласие на покупку дополнительной страховки при оформлении электронного ОСАГО. Такое навязывание наиболее распространено при личном посещении офисов страховщиков.

По мнению экспертов, навязывание дополнительных страховок связано с повышением убыточности полисов обязательной автогражданки на фоне подорожания запчастей и проблем с логистикой.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что увеличение числа случаев навязывания допзащиты связано с ростом убыточности по ОСАГО. По его мнению, проблему поможет решить расширение тарифного коридора.