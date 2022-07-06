На АвтоВАЗе назвали новый срок возобновления сборки Lada Vesta

Производство Lada Vesta на заводе в Ижевске не начнется в этом году, как ожидалось ранее. Новый срок перезапуска производства флагмана — первая половина 2023 года. Об этом журналистам ТАСС сообщил новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, руководство компании активно занимается решением задач по локализации комплектующих для «Весты», которые больше не поставляются в Россию из-за санкций.

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Альтернативные пути поставки компонентов, попавших в санкционные списки, ищутся «в круглосуточном режиме», сказал Соколов. Причем речь идет именно о локализации производства деталей. По плану выпуск Lada Vesta должен возобновиться в начале 2023 года, а более точную дату глава АвтоВАЗа пообещал озвучить в конце сентября. Он также добавил, что уверен, что АвтоВАЗ сохранит за собой статус флагмана отечественного автопрома.

АвтоВАЗ работал с перебоями из-за нехватки деталей еще с прошлого года, а нынешней весной ситуация усугубилась, и сборка автомобилей остановилась почти на весь май. В июне на конвейер в Тольятти вновь встала Lada Granta, но в упрощенной версии Classic’22 с урезанным оборудованием. Летом к ней присоединятся Lada Niva Legend и Travel, также ожидается «возвращение» Largus.

Ижевский завод простаивает с конца марта. Часть рабочих сейчас задействована на временных работах: в частности, они начали работать на Ижевском механическом заводе (ИМЗ), входящем в состав концерна «Калашников», где помогают выполнить государственный оборонный заказ.