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1 час назад

Новости автомира: подержанный Aurus Senat без пробега оценили в 35 миллионов рублей

Motor.ruиещё 1

В Москве выставили на продажу чёрный Aurus Senat 2021 года выпуска. С момента производства премиальный седан, оборудованный гибридной силовой установкой, прошёл всего 300 километров. Новый, по сути, автомобиль в богатой комплектации продавец оценивает в 35 миллионов рублей. Он утверждает, что седан принадлежит частному лицу, однако кто именно является владельцем роскошной модели, в объявлении не указано.

Подержанный Aurus Senat без пробега оценили в 35 млн рублей
Фото: © Aurus Motors© Aurus Motors

В движение Aurus Senat приводит гибридная силовая установка, включающая в себя 4,4-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор. Суммарная отдача системы составляет 598 лошадиных сил. Кроме того, седан укомплектован девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

В комплектацию роскошной модели входит пневматическая подвеска, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электроприводом, а также датчики света, дождя и многозонный климат-контроль. Кроме того, автомобиль оборудован проекционным дисплеем, доводчиками дверей и камерами кругового обзора.

За премиальный отечественный автомобиль с пробегом 300 километров продавец планирует выручить 35 миллионов рублей.

В середине мая в России в продаже появился первый Aurus с пробегом. А в конце июня в Сети предложили приобрести еще и оригинальные детали для роскошных отечественных моделей.

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