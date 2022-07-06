За опасное вождение оштрафуют и могут конфисковать авто

Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде и без прав. Одной из мер может стать конфискация транспортного средства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (автор проекта) привела статистику, свидетельствующую о том, что неуклонно растет количество дел по факту управления транспортным средством лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными при этом прав. Так, в 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11%.

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По словам автора, нынешние нормы фактически позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством даже без прав.

По вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершается более трети ДТП, отметил со своей стороны спикер ГД Вячеслав Володин. "Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, - недопустимы. Рассчитываем, что принятое решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан", - заявил председатель Госдумы.

Законопроектом предлагается для лиц, которые повторно появляются на дороге без прав, применять повышенную форму административной ответственности - штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а также ввести уголовную ответственность. Нарушители могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы.

"Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов - до двух лет", - уточнил журналистам спикер Госдумы.

Кроме того, предлагается конфисковать автомобиль у тех, кто привлекается к уголовной ответственности за управление без прав, и тех, кто осуществляет выезд на полосу встречного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По словам Яровой, вести речь о такой дополнительной мере можно будет исключительно в ситуациях, когда нарушитель в третий раз создает опасность на дороге, уже будучи ранее лишенным прав.

При этом в статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) появятся новые отягчающие обстоятельства. В частности, теперь к ним будет относиться вождение транспорта лицом без прав. Если таковой причинил тяжкий вред здоровью другого человека, его отправят на принудительные работы на срок до пяти лет, лишить свободы на срок от трех до семи лет.

Если же нарушение ПДД повлекло смерть человека по неосторожности, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Двух или более лиц - от восьми до пятнадцати лет.

Новые нормы будут носить профилактический характер, поскольку общество не может находиться в состоянии постоянного ожидания, когда произойдет трагедия, убеждена Ирина Яровая.

"Понимание того, что он лишится транспортного средства, не сможет откупиться штрафом, а будет привлечен к уголовной ответственности, огромное количество из этих правонарушителей остановит. А тех, кого не будет останавливать, будут нести уголовную ответственность", - считает депутат.