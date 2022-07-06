В Москве появится «вафельная» разметка нового вида

В Москве появится «вафельная» разметка иного типа. Ее нанесут в рамках эксперимента на четырех перекрестках в Центральном административном округе столицы, сообщает «Дептранс» в Telegram. Речь идет об альтернативном минималистичном варианте разметки, которую предложил ЦОДД: она состоит из всего двух сплошных желтых полос, образующих квадрат либо прямоугольник по периметру перекрестка. Внутреннего рисунка у такой «вафельницы» не будет.

Фото: © Дептранс Москвы / Telegram © Дептранс Москвы / Telegram

Минималистичная вафельная разметка — это усовершенствованный вариант классической «вафли», которая применяется в Москве с 2015 года. Она решит сразу несколько задач: во-первых, благодаря отсутствию внутреннего рисунка она не будет перекрывать другие разметки — то есть, ее можно будет совмещать с разметками 1.7 (прерывистые полосы траектории движения) и 1.14.3 (диагональный переход).

Во-вторых, на такую разметку уйдет меньше краски и термопластика. Третьим плюсом станет улучшенное сцепление с дорожным полотном благодаря, опять же, отсутствию сетки из полос на асфальте внутри границ «вафли». Особенно актуально это для мотоциклистов, отмечают в ведомстве.

Первый «вафельный» перекресток нового типа появится на пересечении улицы Лесная с Новослободской и Палихой, второй — на пересечении улицы 1-й Брестской с улицей Гашека, третий — на перекрестке 1-Брестской и улицы Юлиуса Фучика, а четвертый — на пересечении Звенигородского шоссе с улицей 1905 года. Результаты эксперимента планируют подвести в декабре нынешнего года.