АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер на базе Lada Vesta

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о перспективах развития модельного ряда Lada, в котором в будущем появится новый кроссовер.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

По словам Соколова, слова которого приводит агентство "Федерал Пресс", в планах компании возобновить выпуск Lada Vesta. Именно на платформе этой модели АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе российской компании.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает Lada Granta в упрощённом исполнении Classic "22, которое в ближайшее время может стать богаче на опции. В июле компания планирует приступить к сборке Lada Niva Legend, а в августе начать производство Niva Travel.