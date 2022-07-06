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3 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер на базе Lada Vesta

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о перспективах развития модельного ряда Lada, в котором в будущем появится новый кроссовер.

АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер на базе Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

По словам Соколова, слова которого приводит агентство "Федерал Пресс", в планах компании возобновить выпуск Lada Vesta. Именно на платформе этой модели АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе российской компании.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает Lada Granta в упрощённом исполнении Classic "22, которое в ближайшее время может стать богаче на опции. В июле компания планирует приступить к сборке Lada Niva Legend, а в августе начать производство Niva Travel.

По итогам июня продажи Lada упали более чем на 81% по отношению к июню 2021 года, но, если сравнивать с результатами мая, то наблюдается положительная тенденция.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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