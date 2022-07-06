Пикап «Зеленского-Голобородько» выставили на продажу

Пикап Chevrolet Silverado из сериала «Слуга народа», на котором ездил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, выставили на онлайн-аукцион. Об этом сообщает Auto.24tv.ua.

Фото: autopark.ua autopark.ua

По сюжету фильма, главный герой Василий Голобородько, которого играл Зеленский, со временем стал главой государства, передвигался на красном пикапе Chevrolet Silverado 2005 года выпуска.