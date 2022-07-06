Пикап «Зеленского-Голобородько» выставили на продажу

Пикап Chevrolet Silverado из сериала «Слуга народа», на котором ездил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, выставили на онлайн-аукцион. Об этом сообщает Auto.24tv.ua.
По сюжету фильма, главный герой Василий Голобородько, которого играл Зеленский, со временем стал главой государства, передвигался на красном пикапе Chevrolet Silverado 2005 года выпуска.
Отмечается, что на автомобиль установлен 4,3-литровый бензиновый двигатель и газобаллонное оборудование. Правда, сейчас цвет у машины другой. Стартовая цена автомобиля — $7500 (495 тыс. руб. по нынешнему курсу).