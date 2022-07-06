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2 часа назад

Новости автомира: пикап «Зеленского-Голобородько» выставили на продажу

Газета.Ru

Пикап Chevrolet Silverado из сериала «Слуга народа», на котором ездил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, выставили на онлайн-аукцион. Об этом сообщает Auto.24tv.ua.

Пикап «Зеленского-Голобородько» выставили на продажу
Фото: autopark.uaautopark.ua

По сюжету фильма, главный герой Василий Голобородько, которого играл Зеленский, со временем стал главой государства, передвигался на красном пикапе Chevrolet Silverado 2005 года выпуска.

Отмечается, что на автомобиль установлен 4,3-литровый бензиновый двигатель и газобаллонное оборудование. Правда, сейчас цвет у машины другой. Стартовая цена автомобиля — $7500 (495 тыс. руб. по нынешнему курсу).

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