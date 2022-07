Hyundai анонсировал таинственный спорткар семейства N

Первый тизер в соцсетях Hyundai сопровождает подпись «Хотите получить удовольствие от вождения в эпоху электрокаров?» («Do you want the fun of driving in the age of electric vehicles?»). Это может быть намеком на электрическую силовую установку, несмотря на кузов с длинной носовой частью. В пользу электротяги также говорит тот факт, что Hyundai объединилась для сотрудничества с Rimac — хорватским производителем батарейных гиперкаров.