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2 часа назад

Новости автомира: Hyundai анонсировал таинственный спорткар семейства N

Motor.ru

Hyundai подогревает интерес публики к N Day, запланированному на 15 июля и посвященному высокопроизводительным моделям. В преддверии мероприятия Hyundai анонсировал новый спорткар семейства N, о котором пока можно судить только по тизерам с автомобилем, скрытым под плотным покрывалом. Второй премьерой может стать Ioniq 5 N — «заряженный» вариант среднеразмерного электрокроссовера Ioniq 5, дебютировавшего в феврале прошлого года.

Hyundai анонсировал таинственный спорткар семейства N
Фото: HyundaiHyundai

Первый тизер в соцсетях Hyundai сопровождает подпись «Хотите получить удовольствие от вождения в эпоху электрокаров?» («Do you want the fun of driving in the age of electric vehicles?»). Это может быть намеком на электрическую силовую установку, несмотря на кузов с длинной носовой частью. В пользу электротяги также говорит тот факт, что Hyundai объединилась для сотрудничества с Rimac — хорватским производителем батарейных гиперкаров.

Hyundai выпускает электрокары под суббрендом Ioniq. Зимой 2021 года был представлен кроссовер Ioniq 5, оформленный по мотивам концепта «45». В конце июня 2022 года свет увидел Ioniq 6 — четырехдверный седан, или стримлайнер, который может получить вариант в кузове Shooting Brake и высокопроизводительную N-версию. Имя Ioniq 7 достанется большому внедорожнику, который дебютирует в 2024 году и станет флагманом бренда. Таким образом, спорткар может получить следующий порядковый номер — 8.

Hyundai

Модель на втором тизере показана в движении и сильно размыта. Это может быть то же спорткупе, но также возможно, что пришло время для премьеры прототипа Hyundai Ioniq 5 N — горячего варианта кроссовера, который шпионы уже не раз «ловили» в ходе дорожных тестов. Его полноценный дебют, однако, ожидался только в 2023 году.

Скорее всего, в основу новинок ляжет платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), на которой построены электрокары Hyundai и Kia, и которая позволяет использовать высокопроизводительные установки. Ясность по поводу будущего семейства Hyundai N должен внести грядущий N Day.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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