АвтоВАЗ выпустил упрощенную спортивную Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Granta в версии Drive Active 2022 модельного года. Автомобиль, разработанный «дочкой» АвтоВАЗа Lada Sport, по-прежнему комплектуется подвеской со спортивными настройками, однако вместо 16-клапанного мотора мощностью 106 лошадиных сил он получил 90-сильный восьмиклапанный двигатель 1.6, как у обычной «антикризисной» Granta. Вместе с оснащением сократили и стоимость: она стартует с 784 900 рублей (с учетом скидки по Трейд-Ин или программе Lada Finance), что на 138 000 рублей ниже прежней цены.

Фото: Lada Lada

В списке оснащения Granta Drive Active’22 — дневные ходовые огни, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка с четырьмя динамиками и бортовой компьютер. Также имеются центральный замок и розетка, крепления для детских кресел ISOFIX и подсветка багажника и бардачка. Сохранены ли две подушки безопасности, положенные такой «Гранте» по умолчанию, Lada не сообщает.

При этом Granta Drive Active можно заказать в версии с кондиционером. Обычная Granta Classic’22 вышла на рынок без него, однако инсайдеры прочили появление такой опции в августе — судя по всему, их прогноз окажется правдой.

Granta Drive Active 2022 модельного года в наличии у дилеров пока нет, седаны доступны только под заказ.