АвтоВАЗ выпустил упрощенную спортивную Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Granta в версии Drive Active 2022 модельного года. Автомобиль, разработанный «дочкой» АвтоВАЗа Lada Sport, по-прежнему комплектуется подвеской со спортивными настройками, однако вместо 16-клапанного мотора мощностью 106 лошадиных сил он получил 90-сильный восьмиклапанный двигатель 1.6, как у обычной «антикризисной» Granta. Вместе с оснащением сократили и стоимость: она стартует с 784 900 рублей (с учетом скидки по Трейд-Ин или программе Lada Finance), что на 138 000 рублей ниже прежней цены.
В списке оснащения Granta Drive Active’22 — дневные ходовые огни, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка с четырьмя динамиками и бортовой компьютер. Также имеются центральный замок и розетка, крепления для детских кресел ISOFIX и подсветка багажника и бардачка. Сохранены ли две подушки безопасности, положенные такой «Гранте» по умолчанию, Lada не сообщает.
При этом Granta Drive Active можно заказать в версии с кондиционером. Обычная Granta Classic’22 вышла на рынок без него, однако инсайдеры прочили появление такой опции в августе — судя по всему, их прогноз окажется правдой.
Granta Drive Active 2022 модельного года в наличии у дилеров пока нет, седаны доступны только под заказ.
Ранее на АвтоВАЗе раскрыли производственные планы на второе полугодие 2022 года. Если на конвейер удастся вернуть Lada Largus, тольяттинский автозавод выпустит порядка 120 тысяч автомобилей за шесть месяцев. Площадка в Ижевске, где налажена сборка Vesta, по плану вернется к работе только в начале 2023 года.