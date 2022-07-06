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6 июля

Новости автомира: Россия резко увеличила закупки шин из Китая

Motor.ruиещё 2

На фоне ухода западных производителей шин Китай резко нарастил объемы экспорта в Россию. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Честного знака», в первом полугодии 2022 года в страну ввезли 10,9 миллиона покрышек. Наиболее активно шины закупали в марте: было поставлено 2,3 миллиона шин, что на 18,8 процента больше, чем за тот же месяц 2021 года. В статистике учтены шины как для легковых автомобилей, так и для спецтехники и сельскохозяйственных машин.

Россия резко увеличила закупки шин из Китая
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

С января по июнь порядка 3,8 миллиона шин приехало в Россию из Китая — это на 44,7 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении импорт вырос еще заметнее — на 58,9 процента до 252 миллионов долларов. Только 58,4 миллиона (9,6 процента) из них приходятся на резину для легковых автомобилей.

Объемы поставок шин для спецтехники и сельхоз-машин росли активнее, в мае превысив объемы последнего весеннего месяца прошлого года в 4,8 и 2,4 раза соответственно.

При этом отгрузки из других стран в условиях санкций резко упали: из Кореи — на 54 процента, до 767,2 тысячи штук, из Японии — на 44,9 процента, до 527,5 тысячи, из Люксембурга — на 60 процентов, до 336 тысяч, из Германии — на 42,2 процента, до 304,5 тысячи.

В конце июня на складах в России насчитывалось около 77 миллионов шин. При среднемесячном объеме потребления на уровне четырех миллионов этого хватит минимум на 19 месяцев — то есть больше чем на полтора года. Основной запас приходится на зимнюю резину.

Автоновости,Коммерсант,
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