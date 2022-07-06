«АвтоВАЗ» выпустил удешевленную спортивную Lada Granta

«АвтоВАЗ» выпустил спортивный седан Lada Granta Drive Active 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Lada Lada

Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784 900 руб, что на 138 000 руб. выгоднее стоимости такой же модификации предыдущего модельного года.

На Lada Granta Drive Active'22 устанавливается спортивная подвеска а также 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На кузове установлен аэродинамический обвес, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Кроме того, машина комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом, что повышает комфорт ежедневных поездок.

В оснащение автомобиля входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, зеркала с обогревом, аудиоподготовка, бортовой компьютер, крепления для детских сидений ISOFIX и др.