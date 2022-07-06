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50 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» выпустил удешевленную спортивную Lada Granta

Газета.Ruиещё 1

«АвтоВАЗ» выпустил спортивный седан Lada Granta Drive Active 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«АвтоВАЗ» выпустил удешевленную спортивную Lada Granta
Фото: LadaLada

Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784 900 руб, что на 138 000 руб. выгоднее стоимости такой же модификации предыдущего модельного года.

На Lada Granta Drive Active'22 устанавливается спортивная подвеска а также 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На кузове установлен аэродинамический обвес, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Кроме того, машина комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом, что повышает комфорт ежедневных поездок.

В оснащение автомобиля входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, зеркала с обогревом, аудиоподготовка, бортовой компьютер, крепления для детских сидений ISOFIX и др.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» реализовал в июне 7,5 тыс. новых машин, что на 81,3% меньше, чем за такой же месяц прошлого года.

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