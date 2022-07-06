Вышел на испытания преемник Lamborghini Aventador 2023 года

Lamborghini готовит супергибрид вслед за Lamborghini Aventador, и новые шпионские снимки позволяют нам по-новому взглянуть на его ожидаемую презентацию в конце этого года. От преемника Aventador можно ожидать увеличения мощности, поскольку ранее в этом году Винкельманн сказал, что в центре внимания должно быть соотношение мощности и веса автомобиля, а не его общий вес; учитывая, что электрифицированный V12 неизбежно будет означать больший вес, сопоставимое или превосходящее соотношение мощности к весу может быть получено только при значительно большей мощности.
Это будет первый подключаемый гибрид Sant’Agata, задающий тон электрификации, в результате которой Huracan и Lamborghini Urus в последующие годы пойдут по одному и тому же пути, а полностью электрический 2+2 будет представлен во втором половину десятилетия.
Замена Aventador была замечена, поскольку Lamborghini готовится к прекращению производства флагмана с двигателем V12, спустя более десяти лет после его запуска. Бренд прекратил принимать заказы на юбилейную версию Ultimae Edition в октябре прошлого года.