Вышел на испытания преемник Lamborghini Aventador 2023 года

Lamborghini готовит супергибрид вслед за Lamborghini Aventador, и новые шпионские снимки позволяют нам по-новому взглянуть на его ожидаемую презентацию в конце этого года. От преемника Aventador можно ожидать увеличения мощности, поскольку ранее в этом году Винкельманн сказал, что в центре внимания должно быть соотношение мощности и веса автомобиля, а не его общий вес; учитывая, что электрифицированный V12 неизбежно будет означать больший вес, сопоставимое или превосходящее соотношение мощности к весу может быть получено только при значительно большей мощности.