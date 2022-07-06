Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
54 минуты назад

Новости автомира: Lamborghini вывела на испытания преемника Lamborghini Aventador 2023 года

ПроКроссовер.ру

Lamborghini готовит супергибрид вслед за Lamborghini Aventador, и новые шпионские снимки позволяют нам по-новому взглянуть на его ожидаемую презентацию в конце этого года. От преемника Aventador можно ожидать увеличения мощности, поскольку ранее в этом году Винкельманн сказал, что в центре внимания должно быть соотношение мощности и веса автомобиля, а не его общий вес; учитывая, что электрифицированный V12 неизбежно будет означать больший вес, сопоставимое или превосходящее соотношение мощности к весу может быть получено только при значительно большей мощности.

Вышел на испытания преемник Lamborghini Aventador 2023 года
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Это будет первый подключаемый гибрид Sant’Agata, задающий тон электрификации, в результате которой Huracan и Lamborghini Urus в последующие годы пойдут по одному и тому же пути, а полностью электрический 2+2 будет представлен во втором половину десятилетия.

Motor1.com

Замена Aventador была замечена, поскольку Lamborghini готовится к прекращению производства флагмана с двигателем V12, спустя более десяти лет после его запуска. Бренд прекратил принимать заказы на юбилейную версию Ultimae Edition в октябре прошлого года.

Автоновости,Lamborghini Aventador,Lamborghini Urus,Lamborghini,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители