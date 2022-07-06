ГИБДД предложила создать новый знак для автомобилей с детьми

Госавтоинспекция предлагает на законодательном уровне утвердить формат знака «Ребенок в машине», сообщает mk.ru со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.
«Сейчас водители лепят какие-то непонятные знаки » Ребёнок в машине». Это неправильно. Такие знаки сложно распознать и понять, что они означают. Нужно на законодательном уровне разработать знак, который оповещал бы участников дорожного движения о том, что в легковом автомобиле находится ребенок», - пояснил Михаил Черников.
По его словам, введение единого знака упростит жизнь как автомобилистам-родителям, так и тем водителям, которые едут с ними рядом по дороге.
Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР в Госдуме обратилась к главе ГИБДД России с предложением использовать на регистрационных знаках для автомобилей буквы V и Z.