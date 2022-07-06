ГИБДД предложила создать новый знак для автомобилей с детьми

«Сейчас водители лепят какие-то непонятные знаки » Ребёнок в машине». Это неправильно. Такие знаки сложно распознать и понять, что они означают. Нужно на законодательном уровне разработать знак, который оповещал бы участников дорожного движения о том, что в легковом автомобиле находится ребенок», - пояснил Михаил Черников.