Стало известно об увеличении импорта шин в Россию

Аналитики сообщили об увеличении импорта шин в Россию. За первое полугодие показатель вырос на 28%. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на систему маркировки «Честный знак».

Пик поставок пришёлся на март: за месяц в страну ввезли больше двух млн шин (на 19% больше, чем годом ранее). За полгода поставки из Китая увеличились сразу на 45% — до почти четырех млн штук.