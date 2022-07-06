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23 часа назад

Аналитики сообщили об увеличении импорта шин в Россию

Авторадио

Аналитики сообщили об увеличении импорта шин в Россию. За первое полугодие показатель вырос на 28%. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на систему маркировки «Честный знак».

Стало известно об увеличении импорта шин в Россию
Фото: ТАССТАСС

Пик поставок пришёлся на март: за месяц в страну ввезли больше двух млн шин (на 19% больше, чем годом ранее). За полгода поставки из Китая увеличились сразу на 45% — до почти четырех млн штук.

Ранее в России остановились крупные шинные производства иностранных брендов — Bridgestone, Continental (позднее был перезапущен), Michelin и Yokohama.

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