ГИБДД получит новые приборы для выявления наркоманов

Новые приборы позволят сотрудникам Госавтоинспекции выявлять из транспортного потока водителей с признаками наркотического опьянения, количество таких проверок будет увеличено. Об этом сообщил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
"Уверен, что мы сейчас и по наркотическому состоянию увеличим количество проверок, и посредством изобретенного прибора, который на месте может выявлять факт", - сказал он на заседании президиума общественного совета при
Черников пояснил, что прибор будет действовать как индикатор, определяться факт употребления наркотиков будет по слюне. "Мы можем не просто массово людей направлять на наркотическое освидетельствование, а мы сможем уже вычленять из транспортного потока тех, у кого есть такие признаки", - отметил глава ГИБДД.
30 июня Черников сообщил, что только в этом году выявлено более 250 тыс. водителей в состоянии опьянения. 25 тыс., то есть каждый десятый, был выявлен в состоянии опьянения повторно в течение года.