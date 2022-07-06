ГИБДД получит новые приборы для выявления наркоманов

"Уверен, что мы сейчас и по наркотическому состоянию увеличим количество проверок, и посредством изобретенного прибора, который на месте может выявлять факт", - сказал он на заседании президиума общественного совета при Черников пояснил, что прибор будет действовать как индикатор, определяться факт употребления наркотиков будет по слюне. "Мы можем не просто массово людей направлять на наркотическое освидетельствование, а мы сможем уже вычленять из транспортного потока тех, у кого есть такие признаки", - отметил глава ГИБДД.