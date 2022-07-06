Собянин рассказал о планах на электрический "Москвич" и ближайшем будущем завода

— Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для — прим. «ВМ») электромобиля под названием «Москвич», — цитирует главу города ТАСС.