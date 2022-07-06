Собянин рассказал о планах на электрический «Москвич» и ближайшем будущем завода

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начнут работать над созданием собственной платформы для сборки электромобилей «Москвич». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сто процентов акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы и Собянин объявил о возобновлении производства машин под брендом «Москвич» на столичном заводе «Рено».
Мэр сообщал, что основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. Сначала на предприятии планируют производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем - и электромобили.
6 июля Собянин рассказал, что платформу для электрокаров начнут создавать одновременно с запуском обычных автомобилей.
«На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства», - рассказал мэр.