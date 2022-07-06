Когда ждать падения цен на машины в России

«В июне было продано машин больше, чем в мае, но говорить о том, что машины подешевеют, я бы не стал. Дилеры понимают, что в ближайшее время будут активны на рынке только «АвтоВАЗ» и китайцы. Дилеры BMW, Volvo, Volkswagen прекрасно понимают, что ближайшие поставки будут неизвестно когда, и машины, которые у них на складах, они будут продавать по чуть-чуть», - заметил он.