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20 минут назад

Новости автомира: когда ждать падения цен на машины в России

Алиса Селезнёва

Цены на автомобили в России стабилизировались на «запредельном уровне» и их падения можно ожидать только тогда, когда будет решена проблема с поставками. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Когда ждать падения цен на машины в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили из-за ухода с рынка крупных автоконцернов и проблем с доставками автозапчастей. При этом цены выросли как на новые, так и на подержанные машины.

По словам Кадакова, поставки продукции марок BMW, Volvo, Volkswagen ожидаются «неизвестно когда».

«В июне было продано машин больше, чем в мае, но говорить о том, что машины подешевеют, я бы не стал. Дилеры понимают, что в ближайшее время будут активны на рынке только «АвтоВАЗ» и китайцы. Дилеры BMW, Volvo, Volkswagen прекрасно понимают, что ближайшие поставки будут неизвестно когда, и машины, которые у них на складах, они будут продавать по чуть-чуть», - заметил он.

Эксперт считает, что для снижения цен рынок должен быть насыщен автомобилями, но новых машин, помимо «Lada, китайцев и УАЗа», пока не предвидится.

«Нужно понимать, что цены к уровню февраля-января вообще никогда не вернутся. В ситуации дефицита цены другие», - констатировал главный редактор журнала «За рулем».

Ранее стало известно, что компания Volkswagen намерена в течение недели объявить о ликвидации завода в Нижнем Новгороде из-за антироссийских санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине. По данным Росстата, по итогам мая производство легковых автомобилей в России сократилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Несмотря на кризис, «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении с 8 июня выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке, стоимость которого начинается от 678,3 тыс. рублей.

Автоновости,Lada Granta,УАЗ,Volvo,BMW,Volkswagen,Lada,Максим Кадаков,Росстат,Автоваз,
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