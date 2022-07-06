Самозанятым упростят регистрацию в службах такси

"Это, во-первых, обеление сегмента такси. Все больше водителей будут работать напрямую, получать разрешения, стыковаться с агрегатором и оказывать транспортные услуги так, чтобы было понятно, кто тебя везет, кто отвечает в случае дорожно-транспортной ситуации, где здесь агрегатор и какая его мера ответственности. Из процесса перевозки выдергивают так называемых «подключашек» - сервисы, которые получали разрешение на работу в такси и сдавали его в аренду за определённый процент. Плюс позволяли не платить налоги. Сейчас постепенно эти «подключашки» будут уходить в прошлое и трансформироваться в какой-то бизнес, который нужен водителям, в какие-то услуги, консалтинг, может быть".