Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Самозанятым упростят регистрацию в службах такси

Авторадио

Самозанятым упростят регистрацию в службах такси. Госдума приняла закон в первом чтении. Он повысит ответственность перевозчиков и уберет административные барьеры. Благодаря документу водители смогут заключать договоры напрямую с агрегатором. Кроме того, законопроект сделает сферу такси прозрачнее для налогов, говорит вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Самозанятым упростят регистрацию в службах такси
Фото: ТАССТАСС

"Это, во-первых, обеление сегмента такси. Все больше водителей будут работать напрямую, получать разрешения, стыковаться с агрегатором и оказывать транспортные услуги так, чтобы было понятно, кто тебя везет, кто отвечает в случае дорожно-транспортной ситуации, где здесь агрегатор и какая его мера ответственности. Из процесса перевозки выдергивают так называемых «подключашек» - сервисы, которые получали разрешение на работу в такси и сдавали его в аренду за определённый процент. Плюс позволяли не платить налоги. Сейчас постепенно эти «подключашки» будут уходить в прошлое и трансформироваться в какой-то бизнес, который нужен водителям, в какие-то услуги, консалтинг, может быть".

Этот проект закона о такси – не первый. Другие ведомства и инициативные группы раньше пытались вынести на рассмотрение Госдумы аналогичные документы. Но из-за недоработок их отклоняли. В июне этого года налоговая служба отчиталась, что в России уже 5 млн самозанятых. В одной Москве их уже более 1 млн – об этом говорил мэр столицы Сергей Собянин.

Автоновости,Антон Шапарин,Сергей Собянин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители