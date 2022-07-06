Самозанятым упростят регистрацию в службах такси. Госдума приняла закон в первом чтении. Он повысит ответственность перевозчиков и уберет административные барьеры. Благодаря документу водители смогут заключать договоры напрямую с агрегатором. Кроме того, законопроект сделает сферу такси прозрачнее для налогов, говорит вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин:
"Это, во-первых, обеление сегмента такси. Все больше водителей будут работать напрямую, получать разрешения, стыковаться с агрегатором и оказывать транспортные услуги так, чтобы было понятно, кто тебя везет, кто отвечает в случае дорожно-транспортной ситуации, где здесь агрегатор и какая его мера ответственности. Из процесса перевозки выдергивают так называемых «подключашек» - сервисы, которые получали разрешение на работу в такси и сдавали его в аренду за определённый процент. Плюс позволяли не платить налоги. Сейчас постепенно эти «подключашки» будут уходить в прошлое и трансформироваться в какой-то бизнес, который нужен водителям, в какие-то услуги, консалтинг, может быть".
Этот проект закона о такси – не первый. Другие ведомства и инициативные группы раньше пытались вынести на рассмотрение Госдумы аналогичные документы. Но из-за недоработок их отклоняли. В июне этого года налоговая служба отчиталась, что в России уже 5 млн самозанятых. В одной Москве их уже более 1 млн – об этом говорил мэр столицы Сергей Собянин.