Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
3 минуты назад

Новости автомира: антикризисная Lada Granta с кондиционером и магнитолой появится в августе

Car.ruиещё 2

Отечественной кампанией АвтоВАЗ была собрана пробная партия антикризисной модификации Lada Granta в исполнении Classic'22. Речь ведётся о более богатой новой комплектации транспортного средства.

Стало известно, когда появится антикризисная Lada Granta
Фото: ПАО ''АВТОВАЗ'ПАО ''АВТОВАЗ'

Данный вариант Granta должен оснащаться минимум современной медиасистемой и автомобильным кондиционером. К массовой сборке улучшенных версий Lada Granta должны приступить уже в августе текущего года. По заявлению экспертов, на такой Granta будут использоваться импортозамещённые специальные компоненты. К примеру, в авто, будет использоваться блок кондиционера не корейского производства. Его изготовит некая отечественная фирма.

Информация о поставщике медиасистем пока не разглашается. При этом стало известно, что их оснастят монохромным удобным дисплеем. По умолчанию транспортные средства получат легкосплавные диски, которые сегодня предлагают в виде опции.

Более богатая комплектация Lada Granta должна получить «тревожную кнопку». При этом не стоит ожидать оснащения АБС и подушками безопасности. Также авто не получит задние электрические стеклоподъёмники.

Улучшенные Lada Granta, которые успели собрать к сегодняшнему дню, не предназначаются для реализаций на авторынке. К сборке товарных образцов должны приступить уже в августе текущего года. Условием в этом случае являются бесперебойные поставки автомобильных комплектующих.

К реализациям современных Lada Granta в исполнении Classic’22 приступили 16 июня текущего года. Транспортное средство в упрощённой версии оснащается силовым агрегатом, который генерирует 90 лошадиных сил. Речь ведётся о восьмиклапанном 1,6-литровом двигателе, который относится к пониженному экологическому классу. Мотор сочетается с МКПП.

В завершении стоит отметить, что новая современная Granta будет доступной для приобретения в 3 типах кузова. Стоимость антикризисной Lada составляет 676 тыс. руб.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители