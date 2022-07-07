Стало известно, когда появится антикризисная Lada Granta

Отечественной кампанией АвтоВАЗ была собрана пробная партия антикризисной модификации Lada Granta в исполнении Classic'22. Речь ведётся о более богатой новой комплектации транспортного средства.

Фото: ПАО ''АВТОВАЗ' ПАО ''АВТОВАЗ'

Данный вариант Granta должен оснащаться минимум современной медиасистемой и автомобильным кондиционером. К массовой сборке улучшенных версий Lada Granta должны приступить уже в августе текущего года. По заявлению экспертов, на такой Granta будут использоваться импортозамещённые специальные компоненты. К примеру, в авто, будет использоваться блок кондиционера не корейского производства. Его изготовит некая отечественная фирма.

Информация о поставщике медиасистем пока не разглашается. При этом стало известно, что их оснастят монохромным удобным дисплеем. По умолчанию транспортные средства получат легкосплавные диски, которые сегодня предлагают в виде опции.

Более богатая комплектация Lada Granta должна получить «тревожную кнопку». При этом не стоит ожидать оснащения АБС и подушками безопасности. Также авто не получит задние электрические стеклоподъёмники.

Улучшенные Lada Granta, которые успели собрать к сегодняшнему дню, не предназначаются для реализаций на авторынке. К сборке товарных образцов должны приступить уже в августе текущего года. Условием в этом случае являются бесперебойные поставки автомобильных комплектующих.

К реализациям современных Lada Granta в исполнении Classic’22 приступили 16 июня текущего года. Транспортное средство в упрощённой версии оснащается силовым агрегатом, который генерирует 90 лошадиных сил. Речь ведётся о восьмиклапанном 1,6-литровом двигателе, который относится к пониженному экологическому классу. Мотор сочетается с МКПП.