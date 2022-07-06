Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

В центре Москвы ограничат скорость на 30 и 50 км/ч

Motor.ruиещё 12

Столичные власти объявили о новом изменении в организации движения в центре столицы. Теперь на центральных улицах города действует новое ограничение максимально разрешенной скорости. На нескольких улицах можно будет разгоняться только до 30 километров в час, а еще на нескольких улицах разрешат ехать не быстрее 50 километров в час. В частности, изменение затронет Тверскую и Пятницкую улицы, а также Котельническую набережную и Рождественку.

В Москве снизят максимальную скорость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь на улицах Рождественка и Солянка, а также на Котельнической и Гончарной набережных водителям разрешат разгоняться не быстрее 30 километров в час. Кроме того, скоростной лимит изменят на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке — там максимальную разрешенную скорость ограничат на отметке в 50 километров в час.

В Центре организации дорожного движения Москвы отметили, что все нововведения касающиеся столичных дорог принимают исходя из размеров и загруженности дорог.

А вот на федеральных трассах скоростной лимит напротив хотят повысить. По мнению главы управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, российские трассы ничуть не уступают европейским, поэтому максимально допустимую скорость на них можно увеличить до 150 километров в час.

Автоновости,Михаил Черников,МВД России,Правительство Москвы,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители