В Москве снизят максимальную скорость

Столичные власти объявили о новом изменении в организации движения в центре столицы. Теперь на центральных улицах города действует новое ограничение максимально разрешенной скорости. На нескольких улицах можно будет разгоняться только до 30 километров в час, а еще на нескольких улицах разрешат ехать не быстрее 50 километров в час. В частности, изменение затронет Тверскую и Пятницкую улицы, а также Котельническую набережную и Рождественку.

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Теперь на улицах Рождественка и Солянка, а также на Котельнической и Гончарной набережных водителям разрешат разгоняться не быстрее 30 километров в час. Кроме того, скоростной лимит изменят на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке — там максимальную разрешенную скорость ограничат на отметке в 50 километров в час.

В Центре организации дорожного движения Москвы отметили, что все нововведения касающиеся столичных дорог принимают исходя из размеров и загруженности дорог.