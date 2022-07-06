В Москве снизят максимальную скорость

Столичные власти объявили о новом изменении в организации движения в центре столицы. Теперь на центральных улицах города действует новое ограничение максимально разрешенной скорости. На нескольких улицах можно будет разгоняться только до 30 километров в час, а еще на нескольких улицах разрешат ехать не быстрее 50 километров в час. В частности, изменение затронет Тверскую и Пятницкую улицы, а также Котельническую набережную и Рождественку.
Теперь на улицах Рождественка и Солянка, а также на Котельнической и Гончарной набережных водителям разрешат разгоняться не быстрее 30 километров в час. Кроме того, скоростной лимит изменят на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке — там максимальную разрешенную скорость ограничат на отметке в 50 километров в час.
В Центре организации дорожного движения Москвы отметили, что все нововведения касающиеся столичных дорог принимают исходя из размеров и загруженности дорог.
А вот на федеральных трассах скоростной лимит напротив хотят повысить. По мнению главы управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, российские трассы ничуть не уступают европейским, поэтому максимально допустимую скорость на них можно увеличить до 150 километров в час.