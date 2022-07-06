Принят закон о конфискации авто "опасных" водителей

Госдума приняла закон об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде и без прав. Одной из мер может стать конфискация транспортного средства.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (автор проекта) объяснила, что нынешние нормы, которые будут действовать до вступления закона в силу, фактически позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством даже без прав.

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По вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершается более трети ДТП, отметил со своей стороны спикер ГД Вячеслав Володин.

Согласно новому закону, для лиц, которые повторно появляются на дороге без прав, применять повышенную форму административной ответственности - штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а также ввести уголовную ответственность. Нарушители могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы.

"Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов - до двух лет", - уточнил журналистам спикер Госдумы.

Кроме того, предлагается конфисковать автомобиль у тех, кто привлекается к уголовной ответственности за управление без прав, и тех, кто осуществляет выезд на полосу встречного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По словам Яровой, вести речь о такой дополнительной мере можно будет исключительно в ситуациях, когда нарушитель в третий раз создает опасность на дороге, уже будучи ранее лишенным прав.

При этом в статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) появятся новые отягчающие обстоятельства. В частности, теперь к ним будет относиться вождение транспорта лицом без прав. Если таковой причинил тяжкий вред здоровью другого человека, его отправят на принудительные работы на срок до пяти лет, могут лишить свободы на срок от трех до семи лет.