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2 часа назад

ГИБДД получит приборы для медпроверки водителей по слюне

Газета.Ru

Сотрудники Госавтоинспекции получат приборы, которые позволят выявлять водителей с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

ГИБДД получит приборы для медпроверки водителей по слюне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, что мы сейчас и по наркотическому состоянию увеличим количество проверок, и посредством изобретенного прибора, который на месте может выявлять факт», — сказал он на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.

По его словам, прибор действует как индикатор. Факт употребления наркотиков будет определяться по слюне.

Автоновости,Михаил Черников,МВД России,ГИБДД,
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