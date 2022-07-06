ГИБДД получит приборы для медпроверки водителей по слюне

Сотрудники Госавтоинспекции получат приборы, которые позволят выявлять водителей с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.
«Уверен, что мы сейчас и по наркотическому состоянию увеличим количество проверок, и посредством изобретенного прибора, который на месте может выявлять факт», — сказал он на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.
По его словам, прибор действует как индикатор. Факт употребления наркотиков будет определяться по слюне.