Рассекречен примерный модельный ряд автомобилей "Москвич"

Появились фотографии, на которых запечатлен примерный модельный ряд автомобилей на заводе "Москвич" на этапе сборочного производства.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Александр Щербак/ТАСС

Судя по снимкам, изначально планируется пять машин - четыре кроссовера и один электрокар. Автомобили очень напоминают модели китайской марки JAC. В частности, это JAC JS4 и S7, Sehol X6. В то же время какие-либо эмблемы на фото отсутствуют.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Евгений Биятов/ РИА Новости

Евгений Биятов/ РИА Новости

Евгений Биятов/ РИА Новости

Евгений Биятов/ РИА Новости

Планируется, что до конца года произведут 600 авто, в том числе около 200 штук с электродвигателем.

16 мая компания Renault сообщила о решении уйти из России. Завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы, а акции АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". При этом выкупить завод в Москве обратно у бывшего собственника возможности не будет.