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33 минуты назад

Новости автомира: рассекречен примерный модельный ряд автомобилей "Москвич"

Российская Газета

Появились фотографии, на которых запечатлен примерный модельный ряд автомобилей на заводе "Москвич" на этапе сборочного производства.

Рассекречен примерный модельный ряд автомобилей "Москвич"
Фото: Александр Щербак/ТАССАлександр Щербак/ТАСС

Судя по снимкам, изначально планируется пять машин - четыре кроссовера и один электрокар. Автомобили очень напоминают модели китайской марки JAC. В частности, это JAC JS4 и S7, Sehol X6. В то же время какие-либо эмблемы на фото отсутствуют.

Евгений Биятов/ РИА Новости
Евгений Биятов/ РИА Новости
Евгений Биятов/ РИА Новости
Евгений Биятов/ РИА Новости
Евгений Биятов/ РИА Новости

Планируется, что до конца года произведут 600 авто, в том числе около 200 штук с электродвигателем.

16 мая компания Renault сообщила о решении уйти из России. Завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы, а акции АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". При этом выкупить завод в Москве обратно у бывшего собственника возможности не будет.

Кстати, согласно результатам недавнего опроса, 28% респондентов готовы рассмотреть новый автомобиль "Москвич" к покупке. Больше всего заинтересованы в новом бренде молодые люди до 24 лет.

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