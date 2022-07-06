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1 час назад

Бензин и дизель в России за неделю в среднем подешевели на одну копейку

ТАСС

Средние потребительские цены на бензин в России с 27 июня по 3 июля 2022 года снизились на одну копейку и составили 50,57 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Бензин и дизель за неделю в среднем подешевели на одну копейку
Фото: ТАССТАСС

Средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на одну копейку - до 47,17 рубля за литр. Стоимость бензина Аи-95 сохранилась на уровне 51,23 рубля за литр, цена Аи-98 также не изменилась и осталась на уровне 60,12 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на одну копейку - до 54,42 рубля за литр.

По данным Росстата, снижение цен на бензин было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1,2%, Республике Дагестан, Омской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 0,2%, Республике Северная Осетия - Алания и Краснодарском крае - на 0,1%. Рост цен на бензин автомобильный был отмечен в Республиках Адыгея и Тыва, Московской области - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,09 до 48,31 рубля, марки Аи-95 - от 50,99 до 55,04 рубля, марки Аи-98 и выше - от 59,6 до 64,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 46,3 до 48,23 рубля, марки Аи-95 - от 50,45 до 53,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 59,7 до 62,35 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за период с 27 июня по 3 июля вырос на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 877,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 4,8% и достигло 1,696 млн тонн.

Автоновости,Росстат,
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