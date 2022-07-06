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19 часов назад

Раскрыт модельный ряд обновленного «Москвича»

Lenta.ru

В ходе посещения мэром Москвы Сергеем Собяниным бывшего завода Renault, где будет производиться «Москвич», был раскрыт модельный ряд обновленной марки — он будет включать в себя четыре кроссовера и один электрокар. Слайды с изображениями автомобилей опубликовал ТАСС.

Раскрыт модельный ряд обновленного «Москвича»
Фото: ТАССТАСС

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и «КамАЗом». Эксперты Autonews заявили, что, судя по изображениям, под маркой «Москвич» будут выпускать машины китайской компании JAC — представленные эскизы очень напоминают модели этого бренда (в частности, кроссоверы JS4 и JS7).

Сергей Собянин не стал раскрывать подробности проекта. По словам мэра, на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой «машин из дружественных нам стран», а на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. По его словам, до конца года соберут не менее 600 «Москвичей», треть из них — электромобили.

Московский завод Renault перешел в собственность городских властей после того, как французский автоконцерн объявил о решении свернуть работу на российском рынке. Впоследствии столичное правительство заявляло о намерении выпускать на производственных мощностях обновленную версию автомобиля «Москвич». В мае сообщалось, что к выпуску марки захотели подключить китайские компании.

Автоновости,Кроссовер,Renault,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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