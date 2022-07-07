Пятидверный Suzuki Jimny сфотографировали на тестах

Уникальный миниатюрный внедорожник Suzuki Jimny в действующем поколении был представлен в 2018 году. И практически с момента его выхода на рынок в сети обсуждаются слухи о выпуске длиннобазной версии Jimny с 5 дверями. Эти слухи подтвердились свежими фотографиями тестового прототипа нового внедорожника, заснятого на европейских дорогах в полном камуфляже.

Фото: Carscoops Carscoops

Carscoops

Пятидверный Jimny был сфотографирован рядышком со своим традиционным трехдверным собратом во время выгрузки из автовоза. В прошлом году удлиненный внедорожник уже попадался в объективы фотошпионов, но тогда дверей на кузове было всего три. Теперь все двери на месте, а значит, официальный дебют не за горами.

Carscoops

Очевидно, что кузов новой версии отличается удлиненной колесной базой, дополнительными окошками сзади и двумя задними дверями. В остальном – это все тот же милый Suzuki Jimny, полюбившийся нам за свою брутальную внешность и удивительную проходимость рамного внедорожника, упакованные в самый маленький кузов, что только можно представить. В этот раз папарацци удалось заглянуть в салон новинки – там из изменений только значительно увеличенный дисплей головного устройства.

Инсайдеры из Индии, где Suzuki является одним из основных автопроизводителей под именем Maruti Suzuki, утверждают, что колесная база 5-дверного Jimny составит 2550 мм. Это сразу на 300 мм больше, чем у “трехдверки”. Общая длина кузова составит 3850 мм, а ширина и высота не изменятся. Увеличенная длина пойдет на место для ног задних пассажиров и дополнительный объем багажника. Таким образом, практичность внедорожника вырастет на порядок и он сможет завоевать еще больше сердец покупателей.

Carscoops

Строгие европейские стандарты выбросов заставили Suzuki оставить в Европе лишь коммерческую версию своего “малыша” без задних сидений. Однако это было временным решением – совсем скоро производитель полностью электрифицирует свой модельный ряд. В итоге можно ожидать, что новый 5-дверный Suzuki Jimny выйдет в свет как мягкий гибрид и подзаряжаемый гибрид PHEV. Атмосферный мотор 1.5 л уступит место в гибридных системах турбированному блоку меньшего объема.