УАЗ продает внедорожники без подушек безопасности и ABS

Ульяновский автозавод начал продавать свои автомобили без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
В частности, максимальную скидку в 20 тыс. руб. при покупке модели «Патриот» можно получить за отказ от подушек безопасности в комплектации «Комфорт». Отсутствие ABS и EBD удешевит автомобиль на 5 тыс. руб.
На выгоду также можно рассчитывать при покупке коммерческой модели «Профи». Грузовик можно купить без подушки безопасности водителя. Скидка в этом случае составит 10 тыс. руб. Предлагает УАЗ отказаться и от «ЭРА-ГЛОНАСС», но безвозмездно. Такая возможность предоставляется почти для всего модельного ряда марки.
О том, что УАЗ перейдет на выпуск упрощенных автомобилей стало известно в в начале июня. На заводе подчеркнули, как и многие другие отечественные предприятия УАЗ руководствуется постановлением правительства, которое упростило требования по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без «аэрбэгов», аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).