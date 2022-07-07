Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
16 минут назад

Новости автомира: УАЗ перешел на выпуск внедорожников без подушек безопасности и ABS

Газета.Ruиещё 2

Ульяновский автозавод начал продавать свои автомобили без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

УАЗ продает внедорожники без подушек безопасности и ABS
Фото: УАЗУАЗ

В частности, максимальную скидку в 20 тыс. руб. при покупке модели «Патриот» можно получить за отказ от подушек безопасности в комплектации «Комфорт». Отсутствие ABS и EBD удешевит автомобиль на 5 тыс. руб.

На выгоду также можно рассчитывать при покупке коммерческой модели «Профи». Грузовик можно купить без подушки безопасности водителя. Скидка в этом случае составит 10 тыс. руб. Предлагает УАЗ отказаться и от «ЭРА-ГЛОНАСС», но безвозмездно. Такая возможность предоставляется почти для всего модельного ряда марки.

О том, что УАЗ перейдет на выпуск упрощенных автомобилей стало известно в в начале июня. На заводе подчеркнули, как и многие другие отечественные предприятия УАЗ руководствуется постановлением правительства, которое упростило требования по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без «аэрбэгов», аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).

Автоновости,УАЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители