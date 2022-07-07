УАЗ продает внедорожники без подушек безопасности и ABS

Ульяновский автозавод начал продавать свои автомобили без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: УАЗ УАЗ

В частности, максимальную скидку в 20 тыс. руб. при покупке модели «Патриот» можно получить за отказ от подушек безопасности в комплектации «Комфорт». Отсутствие ABS и EBD удешевит автомобиль на 5 тыс. руб.

На выгоду также можно рассчитывать при покупке коммерческой модели «Профи». Грузовик можно купить без подушки безопасности водителя. Скидка в этом случае составит 10 тыс. руб. Предлагает УАЗ отказаться и от «ЭРА-ГЛОНАСС», но безвозмездно. Такая возможность предоставляется почти для всего модельного ряда марки.