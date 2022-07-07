Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
6 часов назад

Беспилотное авто Xiaomi впервые сфотографировали

Ferra.ruиещё 2

На улицах Китая появился секретный электромобиль Xiaomi
Фото: WeiboWeibo

В последние пару лет всё больше IT-гигантов выражают заинтересованность в рынке беспилотных авто. Исключением не стала и Xiaomi.

Подтверждение этому можно найти в свежих снимках, опубликованных китайскими журналистами. Они смогли обнаружить и сфотографировать автомобиль, оснащённый беспилотной системой бренда.

В качестве «платформы» выступил электрокар Han от китайской компании BYD. Сообщается, что это лишь тестовый образец, используемый для проверки систем автономного вождения.

Напомним, что это первые снимки работающего экземпляра беспилотника от Xiaomi. Ранее, в 2021 году, компания лишь заявляла о намерении разработать собственный автомобиль с подобной системой.

Тогда же корпорация сформировала отдельное специализированное подразделение, которое будет заниматься разработкой автономного электрокара. Вместе с тем Xiaomi объявила о намерении инвестировать в это направление 10 млрд долларов в ближайшие 10 лет.

Автоновости,BYD,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители