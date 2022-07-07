На улицах Китая появился секретный электромобиль Xiaomi

Фото: Weibo Weibo

В последние пару лет всё больше IT-гигантов выражают заинтересованность в рынке беспилотных авто. Исключением не стала и Xiaomi.

Подтверждение этому можно найти в свежих снимках, опубликованных китайскими журналистами. Они смогли обнаружить и сфотографировать автомобиль, оснащённый беспилотной системой бренда.

В качестве «платформы» выступил электрокар Han от китайской компании BYD. Сообщается, что это лишь тестовый образец, используемый для проверки систем автономного вождения.

Напомним, что это первые снимки работающего экземпляра беспилотника от Xiaomi. Ранее, в 2021 году, компания лишь заявляла о намерении разработать собственный автомобиль с подобной системой.