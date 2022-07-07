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2 часа назад

Новости автомира: в сети появились первые фотографии самоуправляемого автомобиля Xiaomi

Газета.Ru

Китайские СМИ опубликовали первые снимки прототипа беспилотного автомобиля компании Xiaomi. Сообщение об этом появилось на сайте издания TechGenyz.

На улицах Китая появился секретный электромобиль Xiaomi
Фото: WeiboWeibo

На нескольких фотографиях, которые оказались в руках СМИ, виден электрокар Han от китайской компании BYD в необычной комплектации. Так, на одном снимке виден расположенный на крыше лидар, устройство для компьютерного зрения. На другом фото видно уже содержимое багажника с проводами, различными датчиками и вычислительными модулями.

На данный момент неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать серийные электрокары на базе BYD Han и каким уровнем автономности они будут обладать.

Впервые Xiaomi заявила о разработке собственного автомобиля в 2021. Тогда же было отмечено, что для этой задачи компания сформировала специальное подразделение, в котором работает более 1000 человек. Только в первом квартале 2022 года Xiaomi потратила на это направление около 425 млн юаней. На сегодня китайский ИТ-гигант имеет более 800 патентов связанных с автомобилями. В основном эти технологии касаются связи и автономных систем управления транспорта.

По заявлениям Xiaomi, первый автомобиль компания надеется представить уже в 2024 году.

Автоновости,BYD,
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