На улицах Китая появился секретный электромобиль Xiaomi

Китайские СМИ опубликовали первые снимки прототипа беспилотного автомобиля компании Xiaomi. Сообщение об этом появилось на сайте издания TechGenyz.

Фото: Weibo Weibo

На нескольких фотографиях, которые оказались в руках СМИ, виден электрокар Han от китайской компании BYD в необычной комплектации. Так, на одном снимке виден расположенный на крыше лидар, устройство для компьютерного зрения. На другом фото видно уже содержимое багажника с проводами, различными датчиками и вычислительными модулями.

На данный момент неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать серийные электрокары на базе BYD Han и каким уровнем автономности они будут обладать.

Впервые Xiaomi заявила о разработке собственного автомобиля в 2021. Тогда же было отмечено, что для этой задачи компания сформировала специальное подразделение, в котором работает более 1000 человек. Только в первом квартале 2022 года Xiaomi потратила на это направление около 425 млн юаней. На сегодня китайский ИТ-гигант имеет более 800 патентов связанных с автомобилями. В основном эти технологии касаются связи и автономных систем управления транспорта.