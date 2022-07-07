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2 часа назад

Новости автомира: представлена "скорая" на базе Lada Niva Legend с мощным мотором

Российская Газета

На промышленной выставке "Иннопром" холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех представил автомобиль скорой помощи, созданный на базе Lada Niva Legend. Карета может выпускаться в двух вариантах.

Представлена "скорая" на базе Lada Niva Legend с мощным мотором
Фото: РостехРостех

В варианте класса "А" автомобиль скорой медицинской помощи Lada Niva Legend Prima предназначен для экстренной транспортировки пациентов на небольшие расстояния.

"Он манёвренен, обладает уменьшенными весогабаритными характеристиками и подходит для использования в условиях повышенного скоростного режима. Также транспорт оснащён опцией капсулы - внутренней стенкой для большей безопасности медиков и пациента", - рассказали о новинке представители Ростеха.

Второй вариант класса "В" ориентирован для эксплуатации в районах с плохо развитой инфраструктурой дорог. Его особенности заключаются в "усовершенствованной для бездорожья колёсной базе" (конкретики не предоставили), увеличенном салоном и кузовом - возможна перевозка бригады из трёх врачей и двух пациентов, двигателе с увеличенной до 110 л.с. мощностью.

Первые серийные экземпляры скорой медицинской помощи Lada Niva Legend Prima отправят заказчикам в августе.

Напомним, рестарт производства внедорожников на АвтоВАЗе состоится в ближайшие недели.

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